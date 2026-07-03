Jeune Orchestre Entre-deux Mers, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Jeune Orchestre Entre-deux Mers Dimanche 13 juin 2027, 17h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-13T17:00:00+02:00 – 2027-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2027-06-13T17:00:00+02:00 – 2027-06-13T18:00:00+02:00

Orchestre

Depuis sa création en 1988, le Jeune Orchestre Symphonique de l’Entre-deux-Mers offre aux enfants et adolescents du territoire l’occasion de pratiquer la musique, et d’exporter leur talent dans des tournées internationales. Sur la scène de l’Auditorium, cet acteur clé de la musique en Gironde offre un aperçu de son répertoire éclectique.

Ouverture des réservations à partir du jeudi 13 mai 2027 à 13H

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/707025-jeune-orchestre-entre-deux-mers »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/orchestre-jeune-orchestre-entre-deux-mers-88971 »}]

Une programmation Opéra National de Bordeaux Orchestre