Jeune public Brindille et l’Arbre-Monde Saison Romans Scènes 26-27 Théâtre de la Presle Romans-sur-Isère dimanche 29 novembre 2026.

Romans-sur-Isère

Jeune public Brindille et l’Arbre-Monde Saison Romans Scènes 26-27

Théâtre de la Presle Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 6 – 6 – 7 EUR

Abonné 7€

Abonné réduit 6 €

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29 16:00:00

fin : 2026-11-29 16:35:00

Date(s) :

2026-11-29

Cie Lopiaa Loba

S’émerveiller du vivant…

Une invitation à s’émerveiller du vivant, à éveiller la curiosité des plus jeunes et à partager, en classe ou en famille, une expérience poétique et sensible.

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Théâtre de la Presle Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr

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English :

Cie Lopiaa Loba

Marvel at life?

An invitation to marvel at life, to spark curiosity in young children, and to share—whether in the classroom or with family—a poetic and sensory experience.

L’événement Jeune public Brindille et l’Arbre-Monde Saison Romans Scènes 26-27 Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-17 par Valence Romans Tourisme