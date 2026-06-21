Jeune public Brindille et l’Arbre-Monde Saison Romans Scènes 26-27 Théâtre de la Presle Romans-sur-Isère
Jeune public Brindille et l’Arbre-Monde Saison Romans Scènes 26-27 Théâtre de la Presle Romans-sur-Isère dimanche 29 novembre 2026.
Romans-sur-Isère
Jeune public Brindille et l’Arbre-Monde Saison Romans Scènes 26-27
Théâtre de la Presle Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 6 – 6 – 7 EUR
Abonné 7€
Abonné réduit 6 €
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 16:00:00
fin : 2026-11-29 16:35:00
Date(s) :
2026-11-29
Cie Lopiaa Loba
S’émerveiller du vivant…
Une invitation à s’émerveiller du vivant, à éveiller la curiosité des plus jeunes et à partager, en classe ou en famille, une expérience poétique et sensible.
.
Théâtre de la Presle Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Cie Lopiaa Loba
Marvel at life?
An invitation to marvel at life, to spark curiosity in young children, and to share—whether in the classroom or with family—a poetic and sensory experience.
L’événement Jeune public Brindille et l’Arbre-Monde Saison Romans Scènes 26-27 Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-17 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Romans-sur-Isère (Drôme)
- Bal Tango Salle Empi et Riaume Romans-sur-Isère 21 juin 2026
- Fête de la musique au Chevet de Saint Barnard place Aux Herbes Romans-sur-Isère 21 juin 2026
- 18ème Meeting d’athlétisme de Romans Entente Athlétique Romanaise Péageoise Romans-sur-Isère 23 juin 2026
- Tous en bib à vélo Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere Romans-sur-Isère 24 juin 2026
- Concert Aubade estivale de l’Harmonie Sainte Cécile Chapelle des Balmes Romans-sur-Isère 24 juin 2026