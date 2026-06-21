Jeune public Chut Oscar ! Une histoire du Jazz Saison Romans Scènes 26-27 Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère mardi 10 novembre 2026.

Romans-sur-Isère

Jeune public Chut Oscar ! Une histoire du Jazz Saison Romans Scènes 26-27

Quai Sainte Claire Auditorium Cité de la musique Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-10 19:00:00

fin : 2026-11-10 19:50:00

Date(s) :

2026-11-10

Venez- vous asseoir à côté de Mamajazz ! Elle va vous conter sa vie, si étroitement liée à la folle épopée du jazz aux États-Unis.



Spectacle programmé en partenariat avec La Cordo

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Quai Sainte Claire Auditorium Cité de la musique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr

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English :

Come sit right next to Mamajazz! She’ll tell you the story of her life, which is so closely tied to the wild world of jazz in the United States.



Show presented in partnership with La Cordo

L’événement Jeune public Chut Oscar ! Une histoire du Jazz Saison Romans Scènes 26-27 Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-17 par Valence Romans Tourisme