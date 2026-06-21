Jeune Public La vie d’ma mère Saison Romans Scènes 26-27 Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère lundi 14 décembre 2026.

Romans-sur-Isère

Jeune Public La vie d’ma mère Saison Romans Scènes 26-27

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-14

fin : 2026-12-15

Date(s) :

2026-12-14

Concert théâtralisé

Zèbre à Trois

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Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr

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English :

Theatrical Concert

Zebra No. 3

L’événement Jeune Public La vie d’ma mère Saison Romans Scènes 26-27 Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-17 par Valence Romans Tourisme