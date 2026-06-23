UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Jeune public visite guidée sensorielle du jardin (dès 7 ans) Route de Changé Yvré-l’Évêque

Jeune public visite guidée sensorielle du jardin (dès 7 ans) Route de Changé Yvré-l’Évêque mercredi 8 juillet 2026.

Lieu
Route de Changé
Adresse
Abbaye Royale de l'Epau
Ville
72530 Yvré-l'Évêque
Département
Sarthe
Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif
7

Yvré-l’Évêque

Jeune public visite guidée sensorielle du jardin (dès 7 ans)

Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque Sarthe

Tarif : – – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-08-19 16:00:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-08-19

Jeune public Visite sensorielle du jardin (Dès 7 ans) | Durée 1h
Sentez, touchez, goûtez et découvrez les plantes du jardin de l’abbaye. Une aventure sensorielle amusante et pleine de découvertes vous attend !
Sur réservation   .

Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 84 22 29  epau.accueil@sarthe.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Jeune public visite guidée sensorielle du jardin (dès 7 ans) Yvré-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-23 par CDT72

À voir aussi à Yvré-l'Évêque (Sarthe)