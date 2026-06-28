Visite guidée de la saison photo de l’Abbaye Royale de l’Epau Route de Changé Yvré-l’Évêque jeudi 9 juillet 2026.

Yvré-l’Évêque

Visite guidée de la saison photo de l’Abbaye Royale de l’Epau

Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque Sarthe

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 11:00:00

fin : 2026-07-30 12:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13

Visite guidée d’une heure de la saison photo de l’Abbaye Royale de l’Epau

Chaque jeudi pendant l’été, notre équipe vous propose de découvrir l’exposition photo à travers une

visite guidée ! Découvrez le parcours photographique et le travail des 5 artistes exposés dans le parc

de l’abbaye.

Des villes américaines où la faune sauvage réapprend à cohabiter avec l’Homme aux recherches scientifiques qui bouleversent notre vision des dinosaures, des campagnes françaises en pleine mutation aux fêtes populaires célébrant la joie d’être ensemble, jusqu’aux récits de femmes ukrainiennes réfugiées en France, chaque exposition propose une exploration singulière de ce qui nous relie notre environnement et notre histoire.

Dans le cadre exceptionnel de l’abbaye et de son parc, ce parcours photographique propose une déambulation où patrimoine, nature et création contemporaine dialoguent au fil des regards et des histoires. Cette année, cinq photographes investissent les lieux et nous invitent à explorer le lien qui nous unit à l’autre, à notre histoire, à notre environnement. À travers les œuvres de Corey Arnold, Paolo Verzone, Kateryna Lebreton, Steven Wassenaar et Gérard Uféras, la photographie devient un espace de rencontre et de réflexion.

Sur réservation .

Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 84 22 29 epau.accueil@sarthe.fr

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English :

One-hour guided tour of the Royal Abbey of L’Epau’s photography season

L’événement Visite guidée de la saison photo de l’Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-25 par CDT72