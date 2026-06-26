Visite guidée Bérengère et les Plantagenêts Route de Changé Yvré-l’Évêque jeudi 9 juillet 2026.

Yvré-l’Évêque

Visite guidée Bérengère et les Plantagenêts

Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque Sarthe

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 16:00:00

fin : 2026-07-16 17:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13

Visite guidée autour de Bérengère, fondatrice de l’Abbaye Royale de l’Epau, et les Plantagenêts

Visite guidée Bérengère et les Plantagenêts remontez le temps jusqu’au XIIe siècle sur les traces de la fondatrice de l’Abbaye Royale de l’Epau et des grandes figures de la dynastie des Plantagenêts.

Sur réservation 3€ en supplément du droit d’entrée à l’abbaye .

Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 84 22 29 epau.accueil@sarthe.fr

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English :

Guided tour focusing on Bérengère, founder of the Royal Abbey of l’Epau, and the Plantagenets

L’événement Visite guidée Bérengère et les Plantagenêts Yvré-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-26 par CDT72