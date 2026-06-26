Visite guidée Bérengère et les Plantagenêts Route de Changé Yvré-l’Évêque
Visite guidée Bérengère et les Plantagenêts Route de Changé Yvré-l’Évêque jeudi 9 juillet 2026.
Yvré-l’Évêque
Visite guidée Bérengère et les Plantagenêts
Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque Sarthe
Tarif : – – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 16:00:00
fin : 2026-07-16 17:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13
Visite guidée autour de Bérengère, fondatrice de l’Abbaye Royale de l’Epau, et les Plantagenêts
Visite guidée Bérengère et les Plantagenêts remontez le temps jusqu’au XIIe siècle sur les traces de la fondatrice de l’Abbaye Royale de l’Epau et des grandes figures de la dynastie des Plantagenêts.
Sur réservation 3€ en supplément du droit d’entrée à l’abbaye .
Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 84 22 29 epau.accueil@sarthe.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guided tour focusing on Bérengère, founder of the Royal Abbey of l’Epau, and the Plantagenets
L’événement Visite guidée Bérengère et les Plantagenêts Yvré-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-26 par CDT72
À voir aussi à Yvré-l'Évêque (Sarthe)
- Visites guidées de l’abbaye Route de Changé Le Mans 1 juillet 2026
- Jeune public visite guidée sensorielle du jardin (dès 7 ans) Route de Changé Yvré-l’Évêque 8 juillet 2026
- Visite guidée de la saison photo de l’Abbaye Royale de l’Epau Route de Changé Yvré-l’Évêque 9 juillet 2026
- Concert de l’épau The Poeticall Consort Route de Changé Yvré-l’Évêque 26 juillet 2026
- Jeux en bois avec LudikLab Route de Changé Yvré-l’Évêque 1 août 2026