Jeune public Visite sensorielle du jardin pour les tout petits (3-6 ans) Route de Changé Yvré-l’Évêque
Jeune public Visite sensorielle du jardin pour les tout petits (3-6 ans) Route de Changé Yvré-l’Évêque mercredi 8 juillet 2026.
Yvré-l’Évêque
Jeune public Visite sensorielle du jardin pour les tout petits (3-6 ans)
Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque Sarthe
Tarif : – – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 11:00:00
fin : 2026-08-19 11:45:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-08-19
Jeune public Visite sensorielle du jardin pour les tout petits (3-6 ans) | Durée 45 minutes
Sentez, touchez, goûtez et découvrez les plantes du jardin de l’abbaye. Une aventure sensorielle amusante et pleine de découvertes vous attend !
Sur réservation .
Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 84 22 29 epau.accueil@sarthe.fr
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English :
L’événement Jeune public Visite sensorielle du jardin pour les tout petits (3-6 ans) Yvré-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-23 par CDT72
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