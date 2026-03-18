JEUX À LA CARTE ENQUÊTE

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-22 2026-04-25 2026-04-29

La médiathèque vous propose jeux de société et vidéo. Pendant le festival, découvrez la sélection enquête du ludothécaire.

La médiathèque regorge de jeux de société et de jeux vidéo. Pendant le festival, explorez la sélection spéciale du ludothécaire de la MAM, centrée sur le thème de l’enquête. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

The multimedia library offers board and video games. During the festival, discover the games librarian’s survey selection.

L’événement JEUX À LA CARTE ENQUÊTE Béziers a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 ADT34