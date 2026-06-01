Albas

Je(ux) bulle à Albas

Albas Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

C’est la première édition de Je(ux) bulle à Albas lors de laquelle la BD sous toutes ses formes.

L’auteur des Lapins Crétins, Romain Pujol, sera l’invité de cette manifestation.

On pourra pratiquer différents jeux (échecs, cartes, molky, mahjong, Tock…)

La place de la Dîme et celle des Mirepoises seront investies, de même que la cour de l'École.

Réservez votre dimanche, autant petits que grands !

C’est la première édition de Je(ux) bulle à Albas lors de laquelle la BD sous toutes ses formes.

L’auteur des Lapins Crétins, Romain Pujol, sera l’invité de cette manifestation.

On pourra pratiquer différents jeux (échecs, cartes, molky, mahjong, Tock…)

La place de la Dîme et celle des Mirepoises seront investies, de même que la cour de l'École.

Réservez votre dimanche, autant petits que grands !

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Albas 46140 Lot Occitanie +33 5 65 20 12 21 mairiealbas@wanadoo.fr

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English :

This is the first edition of Je(ux) bulle à Albas during which comics in all their forms.

The author of Les Lapins Crétins, Romain Pujol, will be the guest of this event.

A variety of games (chess, cards, molky, mahjong, Tock, etc.)

The Place de la Dîme and the Place des Mirepoises will be occupied, as well as the schoolyard.

Book your Sunday, young and old alike!

Please note!

L’événement Je(ux) bulle à Albas Albas a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Cahors Vallée du Lot