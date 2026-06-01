Albas

Journée jeux bourse bandes dessinées à Albas

Albas Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Rencontre avec des auteurs et illustrateurs invité d'honneur Romain Pujol (the lapins cretins)

Vente de bd neuves et occasion dédicaces

Jeux enfants et adultes exposition

Ateliers créatifs

Rencontre avec des auteurs et illustrateurs invité d'honneur Romain Pujol (the lapins cretins)

Vente de bd neuves et occasion dédicaces

Jeux enfants et adultes exposition

Ateliers créatifs

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Albas 46140 Lot Occitanie +33 7 83 05 73 38

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English :

Meetings with authors and illustrators guest of honor Romain Pujol (the lapins cretins)

Sale of new and used comics signing sessions

Games for children and adults exhibition

Creative workshops

L’événement Journée jeux bourse bandes dessinées à Albas Albas a été mis à jour le 2026-06-01 par OT CVL Vignoble