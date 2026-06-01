Journée jeux bourse bandes dessinées à Albas Albas
Journée jeux bourse bandes dessinées à Albas Albas dimanche 14 juin 2026.
Albas
Journée jeux bourse bandes dessinées à Albas
Albas Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 19:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Rencontre avec des auteurs et illustrateurs invité d'honneur Romain Pujol (the lapins cretins)
Vente de bd neuves et occasion dédicaces
Jeux enfants et adultes exposition
Ateliers créatifs
Rencontre avec des auteurs et illustrateurs invité d'honneur Romain Pujol (the lapins cretins)
Vente de bd neuves et occasion dédicaces
Jeux enfants et adultes exposition
Ateliers créatifs
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Albas 46140 Lot Occitanie +33 7 83 05 73 38
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English :
Meetings with authors and illustrators guest of honor Romain Pujol (the lapins cretins)
Sale of new and used comics signing sessions
Games for children and adults exhibition
Creative workshops
L’événement Journée jeux bourse bandes dessinées à Albas Albas a été mis à jour le 2026-06-01 par OT CVL Vignoble
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