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Jeux d’ambiance, Café Loco, Maison de quartier La Locomotive, Nantes

mardi 21 juillet 2026 · Café Loco, Maison de quartier La Locomotive · Nantes

Jeux d’ambiance, Café Loco, Maison de quartier La Locomotive, Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Lieu
Café Loco, Maison de quartier La Locomotive
Adresse
109 avenue de la Gare de Saint-Joseph
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Jeux d’ambiance Mardi 21 juillet, 18h00 Café Loco, Maison de quartier La Locomotive Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T18:00:00+02:00 – 2026-07-21T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-21T18:00:00+02:00 – 2026-07-21T20:00:00+02:00

Jeux d’ambiance avec la team de la ludothèque

Café Loco, Maison de quartier La Locomotive 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire
Jeux d’ambiance avec la team de la ludothèque jeux

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