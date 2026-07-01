AGENDA · Nantes
Jeux d’ambiance, Café Loco, Maison de quartier La Locomotive, Nantes
mardi 21 juillet 2026 · Café Loco, Maison de quartier La Locomotive · Nantes
Informations pratiques
Jeux d’ambiance Mardi 21 juillet, 18h00 Café Loco, Maison de quartier La Locomotive Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T18:00:00+02:00 – 2026-07-21T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-21T18:00:00+02:00 – 2026-07-21T20:00:00+02:00
Jeux d’ambiance avec la team de la ludothèque
Café Loco, Maison de quartier La Locomotive 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire
Jeux d’ambiance avec la team de la ludothèque jeux
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