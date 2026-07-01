Jeux d’ambiance, Café Loco, Maison de quartier La Locomotive, Nantes

Informations pratiques

Jeux d’ambiance Mardi 21 juillet, 18h00 Café Loco, Maison de quartier La Locomotive Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T18:00:00+02:00 – 2026-07-21T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-21T18:00:00+02:00 – 2026-07-21T20:00:00+02:00

Jeux d’ambiance avec la team de la ludothèque

Café Loco, Maison de quartier La Locomotive 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire

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