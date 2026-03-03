Jeux de rôles les Ratz du Potager Place Yves Balsegur ancien CFA Monflanquin

Jeux de rôles les Ratz du Potager

Jeux de rôles les Ratz du Potager Place Yves Balsegur ancien CFA Monflanquin mercredi 11 mars 2026.

Jeux de rôles les Ratz du Potager

Place Yves Balsegur ancien CFA Café culturel Descaratz Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11
fin : 2026-03-11

Date(s) :
2026-03-11

Jeux de rôles sur la cohabitation: comment faire collectif autour d’un jardin ?
Avec Fabien.
Collation offerte.
Inscription appréciée.
Jeux de rôles sur la cohabitation comment faire collectif autour d’un jardin ?
Avec Fabien.
Collation offerte.
Inscription appréciée.   .

Place Yves Balsegur ancien CFA Café culturel Descaratz Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67  descaratz@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jeux de rôles les Ratz du Potager

Role-playing on cohabitation: how to build a collective around a garden?
With Fabien.
Snack offered.
Registration appreciated.

L’événement Jeux de rôles les Ratz du Potager Monflanquin a été mis à jour le 2026-02-28 par OT Coeur de Bastides