Jeux de société à volonté! Roubaix
Jeux de société à volonté! Roubaix dimanche 3 mai 2026.
Roubaix
Jeux de société à volonté!
20 rue de Sébastopol Roubaix Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 18:00:00
fin : 2026-06-05 21:00:00
Date(s) :
2026-05-03 2026-06-05 2026-07-05
Une après-midi pour jouer tout simplement. Il y en aura pour tous les âges et tous les goûts jeux de plateau, de réflexion, de stratégie, de rapidité, de cartes… On vous explique les règles et on joue ensemble!
Une après-midi pour jouer tout simplement. Il y en aura pour tous les âges et tous les goûts jeux de plateau, de réflexion, de stratégie, de rapidité, de cartes… On vous explique les règles et on joue ensemble! .
20 rue de Sébastopol Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 65 74 14 gerance@cooperativebaraka.fr
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English :
An afternoon just for playing. There’s something for all ages and tastes: board games, puzzle games, strategy games, speed games, card games… We’ll explain the rules and play together!
L’événement Jeux de société à volonté! Roubaix a été mis à jour le 2026-04-29 par Hauts-de-France Tourisme
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