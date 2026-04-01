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Jeux de société au Club de la Margeride salle du Club de la Margeride (salle des ainé·es) Saugues

Jeux de société au Club de la Margeride salle du Club de la Margeride (salle des ainé·es) Saugues mardi 21 avril 2026.

Lieu : salle du Club de la Margeride (salle des ainé·es)

Adresse : pl du Docteur Jean Claude Simon

Ville : 43170 Saugues

Département : Haute-Loire

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Saugues

Jeux de société au Club de la Margeride

salle du Club de la Margeride (salle des ainé·es) pl du Docteur Jean Claude Simon Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 14:00:00
fin : 2026-04-21

Date(s) :
2026-04-21

Seul·e, entre ami·e·s ou en famille, venez jouer à des jeux de société au Club de la Margeride.
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salle du Club de la Margeride (salle des ainé·es) pl du Docteur Jean Claude Simon Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 37  mediatheque@saugues.fr

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English :

Alone, with friends or family, come and play board games at Club de la Margeride.

L’événement Jeux de société au Club de la Margeride Saugues a été mis à jour le 2026-04-15 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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