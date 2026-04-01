Jeux de société au Club de la Margeride salle du Club de la Margeride (salle des ainé·es) Saugues
Jeux de société au Club de la Margeride salle du Club de la Margeride (salle des ainé·es) Saugues mardi 21 avril 2026.
Saugues
Jeux de société au Club de la Margeride
salle du Club de la Margeride (salle des ainé·es) pl du Docteur Jean Claude Simon Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 14:00:00
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21
Seul·e, entre ami·e·s ou en famille, venez jouer à des jeux de société au Club de la Margeride.
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salle du Club de la Margeride (salle des ainé·es) pl du Docteur Jean Claude Simon Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 37 mediatheque@saugues.fr
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English :
Alone, with friends or family, come and play board games at Club de la Margeride.
L’événement Jeux de société au Club de la Margeride Saugues a été mis à jour le 2026-04-15 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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