Jeux de société, Jardins à Vivre, EPSM Lille-Métropole, Armentières

Jeux de société Vendredi 5 juin, 10h00 Jardins à Vivre, EPSM Lille-Métropole Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Une matinée conviviale autour de jeux de société, ouverte à tous.

Jardins à Vivre, EPSM Lille-Métropole 104 Rue du Général Leclerc, 59280 Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France

Une matinée conviviale autour de jeux de société, ouverte à tous.

©EPSM Lille-Métropole / Faubourg 132