Jeux de société, Jardins à Vivre, EPSM Lille-Métropole, Armentières
Jeux de société, Jardins à Vivre, EPSM Lille-Métropole, Armentières vendredi 5 juin 2026.
Jeux de société Vendredi 5 juin, 10h00 Jardins à Vivre, EPSM Lille-Métropole Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00
Une matinée conviviale autour de jeux de société, ouverte à tous.
Jardins à Vivre, EPSM Lille-Métropole 104 Rue du Général Leclerc, 59280 Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France
Une matinée conviviale autour de jeux de société, ouverte à tous.
©EPSM Lille-Métropole / Faubourg 132
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