Jeux de société La Ferté-Bernard
Jeux de société La Ferté-Bernard dimanche 14 juin 2026.
La Ferté-Bernard
Jeux de société
Le BienVelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 15:00:00
fin : 2026-06-14 17:30:00
Date(s) :
2026-06-14
Avec Sylvie 20 personnes max
Partager votre goût pour le jeu entre amis ou en famille Le BienVelue a de nombreux jeux de société mais vous pouvez aussi apportez les vôtres. La promesse d’un dimanche après-midi convivial ! .
Le BienVelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire cafeassolfb@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Jeux de société La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-06-05 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
À voir aussi à La Ferté-Bernard (Sarthe)
- Dictée collective La Ferté-Bernard 10 juin 2026
- AFTERWORK RBO La Ferté-Bernard 11 juin 2026
- Féria V&B 2026 La Ferté-Bernard 12 juin 2026
- Soirée Mousse La Ferté-Bernard 12 juin 2026
- Quizz musical La Ferté-Bernard 12 juin 2026