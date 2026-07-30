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Jeux de société Les jeux du Vendredi Médiathèque Intercommunale Montélimar

vendredi 11 septembre 2026 · Médiathèque Intercommunale · Montélimar

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Médiathèque Intercommunale
Adresse
16 Avenue du Général de Gaulle
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif

Montélimar

Jeux de société Les jeux du Vendredi

Médiathèque Intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 14:00:00
fin : 2026-09-11 17:00:00

Date(s) :
2026-09-11

Scrabble, Mots pour Mot, Echecs, Triomino, Jeux de cartes….Venez partager vos jeux préférés ou en découvrir de nouveaux.
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Médiathèque Intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62  mediatheque@montelimar-agglo.fr

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English :

Scrabble, Words for Words, Chess, Triomino, card games, etc. Come and share your favorite games or discover new ones.

L’événement Jeux de société Les jeux du Vendredi Montélimar a été mis à jour le 2026-07-21 par Montélimar Tourisme Agglomération

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