Jeux de société Les jeux du Vendredi Médiathèque Intercommunale Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Jeux de société Les jeux du Vendredi

Médiathèque Intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 14:00:00

fin : 2026-09-11 17:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Scrabble, Mots pour Mot, Echecs, Triomino, Jeux de cartes….Venez partager vos jeux préférés ou en découvrir de nouveaux.

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Médiathèque Intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

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English :

Scrabble, Words for Words, Chess, Triomino, card games, etc. Come and share your favorite games or discover new ones.

L’événement Jeux de société Les jeux du Vendredi Montélimar a été mis à jour le 2026-07-21 par Montélimar Tourisme Agglomération