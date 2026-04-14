Mélodimanches Hier encore Kiosque du Jardin Public Montélimar
Mélodimanches Hier encore Kiosque du Jardin Public Montélimar dimanche 2 août 2026.
Montélimar
Mélodimanches Hier encore
Kiosque du Jardin Public Jardin Public Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 18:00:00
fin : 2026-08-02 20:30:00
Date(s) :
2026-08-02
Une soirée musicale dédiée aux grands classiques français et internationaux, portée par un duo élégant et raffiné.
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Kiosque du Jardin Public Jardin Public Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 09 71 evenementiel@montelimar.fr
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English :
A musical evening dedicated to the great French and international classics, brought to life by an elegant and refined duo.
L’événement Mélodimanches Hier encore Montélimar a été mis à jour le 2026-04-14 par Montélimar Tourisme Agglomération
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