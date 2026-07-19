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Marche énergétique Route de St Gervais Montélimar

dimanche 2 août 2026 · Route de St Gervais · Montélimar

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Route de St Gervais
Adresse
Centre Aéré
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif
10 10

Montélimar

Marche énergétique

Route de St Gervais Centre Aéré Montélimar Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:00:00
fin : 2026-08-02 11:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Marche énergétique dans les bois.
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Route de St Gervais Centre Aéré Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 89 09 21  gillesflorent@wanadoo.fr

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English :

Energy Walk in the Woods.

L’événement Marche énergétique Montélimar a été mis à jour le 2026-07-15 par Montélimar Tourisme Agglomération

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