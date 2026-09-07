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Jeux de société, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

dimanche 25 octobre 2026 · Médiathèque Jacques Ellul · Pessac

Jeux de société, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Jacques Ellul
Adresse
21 rue de Camponac pessac
Ville
33600 Pessac
Département
Gironde
Tarif
Sur réservation

Jeux de société Dimanche 25 octobre, 15h00 Médiathèque Jacques Ellul Gironde

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-25T15:00:00+01:00 – 2026-10-25T17:00:00+01:00
Fin : 2026-10-25T15:00:00+01:00 – 2026-10-25T17:00:00+01:00

Sur réservation : https://billetterie.pessac.fr/

Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 00 [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 65 40 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.pessac.fr/ »}] [{« link »: « https://billetterie.pessac.fr/ »}] Située dans le parc de Camponac, la Médiathèque Jacques Ellul est une structure moderne proposant une très large palette de services. Elle s’organise autour de 5 grands espaces ouverts au public, répartis sur plus de 1500 m2, auxquels s’ajoutent une salle d’exposition et un auditorium de 150 places.
Découvrez les jeux de société proposés à la médiathèque avec l’association Thé O’Bulles. Une après-midi de rire, de découverte, de jeux et de partage !

DR

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