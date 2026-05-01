Jeux de socièté La Fabrique Collective Ornans
Jeux de socièté La Fabrique Collective Ornans vendredi 22 mai 2026.
Ornans
Jeux de socièté
La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 14:00:00
fin : 2026-09-04 16:00:00
Date(s) :
2026-05-22 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18 2026-09-25 2026-10-02 2026-10-09 2026-10-16
Jeux de société venez jouer des jeux classiques (scrabble, rummikub, cartes ou emmenez vos jeux…) .
La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 32 lafabriquecollective@ornans.fr
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English : Jeux de socièté
L’événement Jeux de socièté Ornans a été mis à jour le 2026-05-06 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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