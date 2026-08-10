Jeux de société Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux
samedi 14 novembre 2026 · Médiathèque Pierre Fanlac · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Jeux de société
Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 16:00:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Jeux sur le thème de la cuisine et de la gastronomie, dans le cadre du Festival du Livre Gourmand .
Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 mediatheque@perigueux.fr
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English : Jeux de société
L’événement Jeux de société Périgueux a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Communal de Périgueux
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