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Jeux de société Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

samedi 14 novembre 2026 · Médiathèque Pierre Fanlac · Périgueux

Jeux de société Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Médiathèque Pierre Fanlac
Adresse
12 Avenue Georges Pompidou
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Périgueux

Jeux de société

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 16:00:00
fin : 2026-11-14

Date(s) :
2026-11-14

Jeux sur le thème de la cuisine et de la gastronomie, dans le cadre du Festival du Livre Gourmand   .

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45  mediatheque@perigueux.fr

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English : Jeux de société

L’événement Jeux de société Périgueux a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Communal de Périgueux

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