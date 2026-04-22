Thionville

Jeux de société

1 place André Malraux Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 14:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Venez (re)découvrir une sélection de jeux de société lors d’une séance animée par l’équipe Puzzle. Jeux de stratégie, de hasard, de coopération ou d’ambiance une animation familiale, pour tous les âges, que vous soyez novice ou joueur confirmé. En famille, entre amis ou en solo, partagez un moment ludique et convivial !Tout public

0 .

1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and (re)discover a selection of board games during a session led by the Puzzle team. Games of strategy, chance, cooperation or atmosphere: a family activity for all ages, whether you’re a novice or an experienced player. With family, friends or on your own, share a fun and convivial moment!

L’événement Jeux de société Thionville a été mis à jour le 2026-05-13 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME