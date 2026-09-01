UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rémalard en Perche

Jeux d’écriture Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

vendredi 25 septembre 2026 · Bellou sur Huisne · Rémalard en Perche

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Bellou sur Huisne
Adresse
2 Rue de l'Huisne
Ville
61110 Rémalard en Perche
Département
Orne
Tarif

Rémalard en Perche

Jeux d’écriture

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:30:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Des jeux et de la bonne humeur pour un atelier d’écriture sans prise de tête ! Marie-Pierre, Marie et Nadine vous ont préparé une séance enjouée autour du thème  nature et fantastique  …

Sur inscription.

Pratique à la Médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche.   .

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93  lepassage@remalardenperche.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jeux d’écriture

L’événement Jeux d’écriture Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-09-01 par OT CdC Coeur du Perche

À voir aussi à Rémalard en Perche (Orne)