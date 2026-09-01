Jeux d’écriture Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

Informations pratiques

Rémalard en Perche

Jeux d’écriture

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 18:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Des jeux et de la bonne humeur pour un atelier d’écriture sans prise de tête ! Marie-Pierre, Marie et Nadine vous ont préparé une séance enjouée autour du thème nature et fantastique …

Sur inscription.

Pratique à la Médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr

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English : Jeux d’écriture

L’événement Jeux d’écriture Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-09-01 par OT CdC Coeur du Perche