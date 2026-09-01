Jeux d’écriture Bellou sur Huisne Rémalard en Perche
vendredi 25 septembre 2026 · Bellou sur Huisne · Rémalard en Perche
Informations pratiques
Rémalard en Perche
Jeux d’écriture
Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:30:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Des jeux et de la bonne humeur pour un atelier d’écriture sans prise de tête ! Marie-Pierre, Marie et Nadine vous ont préparé une séance enjouée autour du thème nature et fantastique …
Sur inscription.
Pratique à la Médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .
Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jeux d’écriture
L’événement Jeux d’écriture Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-09-01 par OT CdC Coeur du Perche
À voir aussi à Rémalard en Perche (Orne)
- Rallye des familles Rémalard en Perche 12 septembre 2026
- Ouverture du jardin de la Petite Rochelle au profit de Bellou-sur-Huisne Patrimoine Rémalard Rémalard en Perche 12 septembre 2026
- Festival Buenos Aires en Perche Place du Champ de Foire Rémalard en Perche 19 septembre 2026
- Conférence : les jardins privés comme lieux de conservatoire et d’expérimentation, Jardin de la Petite Rochelle, Rémalard en Perche 19 septembre 2026
- Journées du Patrimoine Ouvderture du Jardin de la Petite Rochelle Rémalard Rémalard en Perche 19 septembre 2026