Jeux et ateliers créatifs, Archives départementales d’Indre-et-Loire, Tours

Informations pratiques

Jeux et ateliers créatifs 19 et 20 septembre Archives départementales d’Indre-et-Loire Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Atelier de création d’un roman-photo, temps de « pose » avec des jeux sur mesure : Qui était-ce ? Memory, timeline, avant/après…

Enquête virtuelle sur les traces d’un photographe mystérieux.

Archives départementales d’Indre-et-Loire 6 Rue des Ursulines, 37000 Tours, France Tours 37000 Blanqui-Mirabeau Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247608888 https://archives.touraine.fr

Atelier de création d’un roman-photo, temps de « pose » avec des jeux sur mesure : Qui était-ce ? Memory, timeline, avant/après…

©Joël Pairis