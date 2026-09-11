Jeux et ateliers créatifs, Archives départementales d’Indre-et-Loire, Tours
samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales d'Indre-et-Loire · Tours
Informations pratiques
Jeux et ateliers créatifs 19 et 20 septembre Archives départementales d’Indre-et-Loire Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Atelier de création d’un roman-photo, temps de « pose » avec des jeux sur mesure : Qui était-ce ? Memory, timeline, avant/après…
Enquête virtuelle sur les traces d’un photographe mystérieux.
Archives départementales d’Indre-et-Loire 6 Rue des Ursulines, 37000 Tours, France Tours 37000 Blanqui-Mirabeau Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247608888 https://archives.touraine.fr
Atelier de création d’un roman-photo, temps de « pose » avec des jeux sur mesure : Qui était-ce ? Memory, timeline, avant/après…
©Joël Pairis
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