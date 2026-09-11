Jeux traditionnels au Château de Flers, Château de Flers, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Jeux traditionnels au Château de Flers Samedi 19 septembre, 14h30 Château de Flers Nord

Gratuit – Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Samedi 19 septembre de 14h30 à 18h30, viens t’amuser avec des jeux traditionnels en bois!

La ludothèque de Villeneuve d’Ascq Cerf Volant donne rendez-vous dans la cour du château de Flers.

Venez vous initier aux jeux flamands !

Château de Flers Chemin du Chat Botté 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France https://www.villeneuvedascq.fr/histoire-du-chateau-de-flers Construit en 1661, ce château est typique de l’architecture flamande du 17ème siècle. Il accueille aujourd’hui dans ses caves un musée.

Samedi 19 septembre de 14h30 à 18h30, viens t’amuser avec des jeux traditionnels en bois! jeux enfants

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