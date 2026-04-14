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Jeux traditionnels par l’association WELLOUEJ, Site de la Porte aux Boules, Gravelines

Jeux traditionnels par l’association WELLOUEJ, Site de la Porte aux Boules, Gravelines

Jeux traditionnels par l’association WELLOUEJ, Site de la Porte aux Boules, Gravelines samedi 25 avril 2026.

Lieu : Site de la Porte aux Boules

Adresse : rue de dunkerque gravelines

Ville : 59820 Gravelines

Département : Nord

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Tarif : Accès libre

Jeux traditionnels par l’association WELLOUEJ 25 et 26 avril Site de la Porte aux Boules Nord

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

Animation avec des jeux traditionnels du Nord en continu tout le week-end : démonstrations, manipulations, valises de casse-tête… des jeux authentiques pour s’amuser en famille avec l’association Wellouëj.

Site de la Porte aux Boules rue de dunkerque gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328248565 »}]
Jeux traditionnels du Nord Famille Tradition

Ville de Gravelines

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