Jeux traditionnels par l’association WELLOUEJ, Site de la Porte aux Boules, Gravelines

Jeux traditionnels par l’association WELLOUEJ 25 et 26 avril Site de la Porte aux Boules Nord

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

Animation avec des jeux traditionnels du Nord en continu tout le week-end : démonstrations, manipulations, valises de casse-tête… des jeux authentiques pour s’amuser en famille avec l’association Wellouëj.

Site de la Porte aux Boules rue de dunkerque gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328248565 »}]

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Ville de Gravelines