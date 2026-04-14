Jeux traditionnels par l’association WELLOUEJ, Site de la Porte aux Boules, Gravelines
Jeux traditionnels par l’association WELLOUEJ, Site de la Porte aux Boules, Gravelines samedi 25 avril 2026.
Jeux traditionnels par l’association WELLOUEJ 25 et 26 avril Site de la Porte aux Boules Nord
Accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00
Animation avec des jeux traditionnels du Nord en continu tout le week-end : démonstrations, manipulations, valises de casse-tête… des jeux authentiques pour s’amuser en famille avec l’association Wellouëj.
Site de la Porte aux Boules rue de dunkerque gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328248565 »}]
Jeux traditionnels du Nord Famille Tradition
Ville de Gravelines
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