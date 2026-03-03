Jeux vidéo et jeux de société Place Yves Balségur Ancien CFA Monflanquin

Jeux vidéo et jeux de société

Place Yves Balségur Ancien CFA Café Culturel Descaratz Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Après-midi jeux avec un espace jeux de société et un espace jeux vidéo.

Activité tout public et familiale.

Après-midi jeux avec un espace jeux de société et un espace jeux vidéo.

Activité tout public et familiale. .

Place Yves Balségur Ancien CFA Café Culturel Descaratz Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jeux vidéo et jeux de société

Games afternoon with a board games area and a video games area.

Family-friendly activity for all ages.

L’événement Jeux vidéo et jeux de société Monflanquin a été mis à jour le 2026-02-28 par OT Coeur de Bastides