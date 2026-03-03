Jeux vidéo et jeux de société Place Yves Balségur Ancien CFA Monflanquin
Place Yves Balségur Ancien CFA Café Culturel Descaratz Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-19
fin : 2026-03-19
2026-03-19
Après-midi jeux avec un espace jeux de société et un espace jeux vidéo.
Activité tout public et familiale.
Place Yves Balségur Ancien CFA Café Culturel Descaratz Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com
English : Jeux vidéo et jeux de société
Games afternoon with a board games area and a video games area.
Family-friendly activity for all ages.
