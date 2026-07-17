Jeux vidéo / Scriptorium : maître des manuscrits, Médiathèque Maurice-Genevoix, Orléans

Informations pratiques

Jeux vidéo / Scriptorium : maître des manuscrits Samedi 19 septembre, 14h30 Médiathèque Maurice-Genevoix Loiret

Limité à 4 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Créez et partagez les œuvres médiévales les plus belles et les plus étranges qui soient ! Gérez et développez votre atelier de manuscrits en les illustrant grâce à des outils intuitifs et une vaste collection d’illustrations historiques en glisser-déposer. Bienvenue dans votre propre Scriptorium ! Vos créations peuvent ensuite être exportées pour impression ou partage.

Médiathèque Maurice-Genevoix 1 place Pierre Minouflet, 45000 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire 02.38.68.45.45 https://mediatheques.orleans.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 68 45 45 »}]

Créez et partagez les œuvres médiévales les plus belles et les plus étranges qui soient !

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