Jeux vidéo Versus Fighting Chartres
Jeux vidéo Versus Fighting Chartres samedi 6 juin 2026.
Chartres
Jeux vidéo Versus Fighting
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Tekken 8, Street Fighter 6, Super Smash Bros. Ultimate… Venez vous affronter sur les meilleurs jeux de combat du moment sur PS5, XBOX Series et Nintendo Switch!
Entrée libre. Tout public. .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Tekken 8, Street Fighter 6, Super Smash Bros. Ultimate… Come and battle it out on the best fighting games of the moment on PS5, XBOX Series and Nintendo Switch!
L’événement Jeux vidéo Versus Fighting Chartres a été mis à jour le 2026-05-20 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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