JEUX VIDEOS AU MINILAB Médiathèque de Mayenne Mayenne
JEUX VIDEOS AU MINILAB Médiathèque de Mayenne Mayenne mercredi 13 mai 2026.
Mayenne
JEUX VIDEOS AU MINILAB
Médiathèque de Mayenne 396 Rue Volney Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 14:00:00
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
RDV à la Médiathèque de Mayenne pour un atelier Jeux vidéos !
À partir de 8 ans
Jeux vidéos au MiniLab, venez jouer à différents jeux vidéos sélectionnés par les bibliothécaires.
Sans inscription.
Informations au 02 43 11 19 71 .
Médiathèque de Mayenne 396 Rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 71
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English :
Join us at the Médiathèque de Mayenne for a video games workshop!
L’événement JEUX VIDEOS AU MINILAB Mayenne a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Mayenne Co
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