JEUX VIDEOS AU MINILAB Médiathèque de Mayenne Mayenne

Mayenne

JEUX VIDEOS AU MINILAB

Médiathèque de Mayenne 396 Rue Volney Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 14:00:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

RDV à la Médiathèque de Mayenne pour un atelier Jeux vidéos !

À partir de 8 ans

Jeux vidéos au MiniLab, venez jouer à différents jeux vidéos sélectionnés par les bibliothécaires.

Sans inscription.

Informations au 02 43 11 19 71 .

Médiathèque de Mayenne 396 Rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 71

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English :

Join us at the Médiathèque de Mayenne for a video games workshop!

L’événement JEUX VIDEOS AU MINILAB Mayenne a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Mayenne Co