Match de water-polo féminin ( Laval vs Granville ) Piscine saint Nicolas Laval

Laval

Match de water-polo féminin ( Laval vs Granville )

Piscine saint Nicolas 139 Boulevard Jourdan Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:00:00

fin : 2026-05-09 21:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Dernier match à domicile de notre équipe féminine de Water-polo au cours duquel elles joueront la 3e place du classement générale. Elles affronteront Granville première au classement général.

Notre équipe lavalloise est sur une bonne lancée et souhaite finir la saison par une victoire ! Elles affronteront Granville contre qui elles ont l’habitude de jouer. Elles auront besoin de tous les encouragements possibles pour prendre leur revanche puisque nos lavalloises se sont inclinées de 2 petits buts au match aller. .

Piscine saint Nicolas 139 Boulevard Jourdan Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 10 66 73 36 zoedion6@gmail.com

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English :

Last home match for our women’s water polo team, in which they will be playing for 3rd place in the overall standings. They will face Granville in first place overall.

L’événement Match de water-polo féminin ( Laval vs Granville ) Laval a été mis à jour le 2026-05-05 par LAVAL TOURISME