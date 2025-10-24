JIL Programme 2025 Pôle sportif Felletin

JIL Programme 2026 prochainement

Pôle sportif Avenue de la gare Felletin Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-23

26ème édition des Journées Internationales de la Laine

– Salon des créateurs Plus de 140 exposants français et européens vous offrent une vision complète de la filière laine éleveurs, tondeurs, filateurs, matelassiers, tisserands, feutriers, teinturiers..

– Visites d’entreprises

– Formations autour de la fibre

– Expositions

– Tricot sur la ville

– Conférences .

Pôle sportif Avenue de la gare Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 54 60 felletinpatrimoine@gmail.com

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English : JIL Programme 2026 prochainement

L’événement JIL Programme 2026 prochainement Felletin a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Aubusson-Felletin