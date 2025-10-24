JIL Programme 2025 Pôle sportif Felletin
JIL Programme 2025 Pôle sportif Felletin vendredi 23 octobre 2026.
JIL Programme 2026 prochainement
Pôle sportif Avenue de la gare Felletin Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-23
26ème édition des Journées Internationales de la Laine
– Salon des créateurs Plus de 140 exposants français et européens vous offrent une vision complète de la filière laine éleveurs, tondeurs, filateurs, matelassiers, tisserands, feutriers, teinturiers..
– Visites d’entreprises
– Formations autour de la fibre
– Expositions
– Tricot sur la ville
– Conférences .
Pôle sportif Avenue de la gare Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 54 60 felletinpatrimoine@gmail.com
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English : JIL Programme 2026 prochainement
L’événement JIL Programme 2026 prochainement Felletin a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Aubusson-Felletin
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