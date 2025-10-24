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JIL Programme 2025 Pôle sportif Felletin

JIL Programme 2025 Pôle sportif Felletin

JIL Programme 2025 Pôle sportif Felletin vendredi 23 octobre 2026.

Lieu : Pôle sportif

Adresse : Avenue de la gare

Ville : 23500 Felletin

Département : Creuse

Début : vendredi 23 octobre 2026

Fin : dimanche 25 octobre 2026

Tarif :

JIL Programme 2026 prochainement

Pôle sportif Avenue de la gare Felletin Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-23

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Pôle sportif Avenue de la gare Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 54 60  felletinpatrimoine@gmail.com

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English : JIL Programme 2026 prochainement

L’événement JIL Programme 2026 prochainement Felletin a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Aubusson-Felletin

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