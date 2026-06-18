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J’irais revoir ma normandie Rouen

J’irais revoir ma normandie Rouen mardi 10 novembre 2026.

Adresse : 39 Rue aux Ours

Ville : 76000 Rouen

Département : Seine-Maritime

Début : mardi 10 novembre 2026

Fin : mardi 10 novembre 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Rouen

J’irais revoir ma normandie

39 Rue aux Ours Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-10 19:30:00
fin : 2026-11-10 22:30:00

Date(s) :
2026-11-10

Atelier dégustation*

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération   .

39 Rue aux Ours Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 6 08 53 33 01  aromesetpassions@gmail.com

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English : J’irais revoir ma normandie

L’événement J’irais revoir ma normandie Rouen a été mis à jour le 2026-06-16 par Seine-Maritime Attractivité

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