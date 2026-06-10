Jo & Charly / Encuentro Cubano-Jazz JASS CLUB PARIS Paris

Deux voix, un monde d’histoires, de rythmes et de mélodies.

Leur musique est un pont entre les traditions et la modernité, entre Cuba et le monde, entre la voix intime et l’élan collectif. Chaque morceau est une invitation au voyage, une célébration des racines, une conversation entre deux âmes complices.

Carlos Miguel Hernandez / voix

Joël Hierrezuelo / voix, guitare

Joël Hierrezuelo et Carlos Miguel Hernandez célèbrent la richesse de leur héritage musical commun : guajiras cubaines, harmonies jazz, échos de la trova, chants afro-descendants.

Le vendredi 31 juillet 2026

de 21h30 à 22h30

payant

De 10 à 15 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-01T00:30:00+02:00

fin : 2026-08-01T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-31T21:30:00+02:00_2026-07-31T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/



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