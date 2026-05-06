JOANA VASCONCELOS / Cœur de Paris Place des Tirailleurs Sénégalais Paris

Installation

Des habitants et acteurs associatifs, réunis autour du centre socio-culturel la Maison Bleue Porte Montmartre, ont demandé à l’artiste de créer un signe universel pour ce quartier « monde ». En réponse aux attentes des commanditaires, l’artiste a conçu une œuvre qui vient souligner l’ambiance animée de son environnement en adressant un message joyeux de bienvenue.

3800 azulejos peints à la main habillent ce cœur flamboyant dont le mouvement rotatif et lumineux accentue le rôle de repère au milieu du vaste carrefour. L’œuvre symbolise l’identité du quartier de la porte de Clignancourt comme lieu de convergence, comme point cardinal de Paris d’aujourd’hui et de demain.

Le Cœur de Paris est la première pièce de cette artiste majeure installée durablement sur l’espace public parisien.

Cœur de Paris – 2018 / Azulejos Viúva Lamego peints à la main, cabochons en verre Vista Alegre, fibre optique, projecteurs LED, motoréducteur, fibre de verre, acier galvanisé thermolaqué, aluminium, alimentation électrique / Dimensions : 1100 x 400 x 200 cm

JOANA VASCONCELOS (Née à Paris en 1971, vit et travaille à Lisbonne)

Née à Paris en 1971 mais formée à Lisbonne, Joana Vasconcelos puise dans la culture traditionnelle portugaise pour composer une poésie visuelle où ses racines épousent la modernité de la pop culture. Elle s’amuse plastiquement avec les objets du quotidien, brouillant les frontières entre artisanat et industrie, tradition et modernité, culture populaire et culture savante. Son travail prend la forme de sculptures et d’installations, donnant lieu à un jeu appuyé sur les couleurs et les textures, notamment via le recours à la broderie. Elle s’exprime également à travers la photographie, la vidéo et la performance pour déjouer conceptuellement les routines quotidiennes, en particulier celles qui se rapportent au statut de la femme.

Œuvre réalisée dans le cadre du programme artistique du T3 Nord, selon le protocole de l’action « Nouveaux commanditaires de la Fondation de France »

C’est une question de cœur. Ici, on reçoit avec le cœur, l’œuvre traduit l’esprit de notre quartier, c’est un quartier

vif, accueillant, malgré ses difficultés.

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 06h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T06:00:00+02:00

Place des Tirailleurs Sénégalais Place des Tirailleurs Sénégalais 75018 Paris



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