Jody Sternberg – To Eartha with Love Le Son de la Terre PARIS 05
Jody Sternberg – To Eartha with Love Le Son de la Terre PARIS 05 jeudi 8 octobre 2026.
Accompagnée de son compatriote David Lewis (Paris Combo) à la trompette, Cédric Piromalli (piano), Benoit Dunoyer de Segonzac (basse) et Patrick Fileul (batterie), Jody Sternberg, « la plus Parisienne des chanteuses australiennes », rend un hommage à celle qu’Orson Welles décrivait comme « the most exciting woman in the world ! ».
Le spectacle revisite l’œuvre souvent provocante de Kitt – des standards du jazz des débuts comme « C’est Si Bon » et « I Want to Be Evil » aux tubes de disco plus récents tels que « Where Is My Man » – en anglais et en français, avec des compositions et de nouveaux arrangements de Sternberg et Lewis.
« Il y a cette façon si chaleureuse de recevoir, de parler aux gens, de présenter les titres ou de témoigner de l’affection à ses musiciens. L’évidence est là, Jody Sternberg, chanteuse et saxophoniste irrésistible de sincérité, est une belle, une grande âme. Mais si la présence touche tant, les chansons, compositions ou standards y parviennent aussi bien. Il suffit de regarder le public à la sortie du concert : tout le monde a le sourire. » Telerama Sortir
Jody Sternberg (chant, saxophone, flûte)
David Lewis (trompette & bugle)
Cédric Piromalli (piano)
Benoit Dunoyer de Segonzac (basse)
Patrick Fileul (batterie)
Jody Sternberg, chanteuse et multi-instrumentiste australienne, rend un hommage jazzy et éclectique à l’icône du cabaret Eartha Kitt.
Le jeudi 08 octobre 2026
de 20h00 à 22h00
payant
25 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-08T23:00:00+02:00
fin : 2026-10-09T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-08T20:00:00+02:00_2026-10-08T22:00:00+02:00
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05
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