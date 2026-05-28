Jody Sternberg – To Eartha with Love Le Son de la Terre PARIS 05

Accompagnée de son compatriote David Lewis (Paris Combo) à la trompette, Cédric Piromalli (piano), Benoit Dunoyer de Segonzac (basse) et Patrick Fileul (batterie), Jody Sternberg, « la plus Parisienne des chanteuses australiennes », rend un hommage à celle qu’Orson Welles décrivait comme « the most exciting woman in the world ! ».

Le spectacle revisite l’œuvre souvent provocante de Kitt – des standards du jazz des débuts comme « C’est Si Bon » et « I Want to Be Evil » aux tubes de disco plus récents tels que « Where Is My Man » – en anglais et en français, avec des compositions et de nouveaux arrangements de Sternberg et Lewis.

« Il y a cette façon si chaleureuse de recevoir, de parler aux gens, de présenter les titres ou de témoigner de l’affection à ses musiciens. L’évidence est là, Jody Sternberg, chanteuse et saxophoniste irrésistible de sincérité, est une belle, une grande âme. Mais si la présence touche tant, les chansons, compositions ou standards y parviennent aussi bien. Il suffit de regarder le public à la sortie du concert : tout le monde a le sourire. » Telerama Sortir

Jody Sternberg (chant, saxophone, flûte)

David Lewis (trompette & bugle)

Cédric Piromalli (piano)

Benoit Dunoyer de Segonzac (basse)

Patrick Fileul (batterie)

Jody Sternberg, chanteuse et multi-instrumentiste australienne, rend un hommage jazzy et éclectique à l’icône du cabaret Eartha Kitt.

Le jeudi 08 octobre 2026

de 20h00 à 22h00

payant

25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-08T23:00:00+02:00

fin : 2026-10-09T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-08T20:00:00+02:00_2026-10-08T22:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



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