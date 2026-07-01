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Joe Henderson Tribute / Ignacio Santoro Quartet, JASS CLUB, Paris

jeudi 30 juillet 2026 · JASS CLUB · Paris

Joe Henderson Tribute / Ignacio Santoro Quartet, JASS CLUB, Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Lieu
JASS CLUB
Adresse
141 Rue de Tolbiac, Paris
Ville
75013 Paris
Département
Paris
Tarif
Tarif réduit : 15€ | Tarif standard : 19€ | Préventes limitées ! : 10€ | Tarif réduit : 15€ | Tarif standard : 19€ | Préventes limitées ! : 10€

Joe Henderson Tribute / Ignacio Santoro Quartet Jeudi 30 juillet, 19h30, 21h30 JASS CLUB Paris

Tarif réduit : 15€ | Tarif standard : 19€ | Préventes limitées ! : 10€ | Tarif réduit : 15€ | Tarif standard : 19€ | Préventes limitées ! : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-30T19:30:00+02:00 – 2026-07-30T20:30:00+02:00
Fin : 2026-07-30T21:30:00+02:00 – 2026-07-30T22:30:00+02:00

*19h30 & 21h30* Monument de l’histoire du jazz, le saxophoniste et compositeur Joe Henderson était un véritable explorateur. D’abord figure incontournable du hard-bop chez Blue Note, il se tourne à la fin des années 60 vers une musique plus électrique et explore la scène d’avant-garde. Ce soir, le quartet du contrebassiste argentin Ignacio Santoro s’empare de cet héritage et célèbre le génie de Joe Henderson. **Sandro Torsiello** / saxophone ténor **Benjamin Lopez** / guitare **Ignacio Santoro** / contrebasse **Stéphane Chandelier** / batterie

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/568-Joe-Henderson-Tribute-Ignacio-Santoro-Quartet?session=568 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/569-Joe-Henderson-Tribute-Ignacio-Santoro-Quartet?session=569 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS
Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H
Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H
Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H
CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR
19h30 & 21h30Monument de l’histoire du jazz, le saxophoniste et compositeur Joe Henderson était un véritable explorateur. D’abord figure incontournable du hard-bop chez Blue Note, il se tourne à l … Hard bop Jazz

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