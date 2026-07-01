Joe Henderson Tribute / Ignacio Santoro Quartet, JASS CLUB, Paris

Informations pratiques

Joe Henderson Tribute / Ignacio Santoro Quartet Jeudi 30 juillet, 19h30, 21h30 JASS CLUB Paris

Tarif réduit : 15€ | Tarif standard : 19€ | Préventes limitées ! : 10€ | Tarif réduit : 15€ | Tarif standard : 19€ | Préventes limitées ! : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-30T19:30:00+02:00 – 2026-07-30T20:30:00+02:00

Fin : 2026-07-30T21:30:00+02:00 – 2026-07-30T22:30:00+02:00

*19h30 & 21h30* Monument de l’histoire du jazz, le saxophoniste et compositeur Joe Henderson était un véritable explorateur. D’abord figure incontournable du hard-bop chez Blue Note, il se tourne à la fin des années 60 vers une musique plus électrique et explore la scène d’avant-garde. Ce soir, le quartet du contrebassiste argentin Ignacio Santoro s’empare de cet héritage et célèbre le génie de Joe Henderson. **Sandro Torsiello** / saxophone ténor **Benjamin Lopez** / guitare **Ignacio Santoro** / contrebasse **Stéphane Chandelier** / batterie

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/568-Joe-Henderson-Tribute-Ignacio-Santoro-Quartet?session=568 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/569-Joe-Henderson-Tribute-Ignacio-Santoro-Quartet?session=569 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H

Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

19h30 & 21h30Monument de l’histoire du jazz, le saxophoniste et compositeur Joe Henderson était un véritable explorateur. D’abord figure incontournable du hard-bop chez Blue Note, il se tourne à l … Hard bop Jazz