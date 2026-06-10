Joe Henderson Tribute / Ignacio Santoro Quartet JASS CLUB PARIS Paris
Joe Henderson Tribute / Ignacio Santoro Quartet JASS CLUB PARIS Paris jeudi 30 juillet 2026.
Monument de l’histoire du jazz, le saxophoniste et compositeur Joe Henderson était un véritable explorateur. D’abord figure incontournable du hard-bop chez Blue Note, il se tourne à la fin des années 60 vers une musique plus électrique et explore la scène d’avant-garde.
Sando Torsiello / saxophone ténor
Benjamin Lopez / guitare
Ignacio Santoro / contrebasse
Stéphane Chandelier / batterie
Le contrebassiste argentin Ignacio Santoro et son quartet s’emparent de l’héritage Joe Henderson et célèbrent son génie !
Le jeudi 30 juillet 2026
de 19h30 à 20h30
payant Prévente : 10 EUR
Tarif plein : 19 EUR
Tarif réduit : 15 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-30T22:30:00+02:00
fin : 2026-07-30T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-30T19:30:00+02:00_2026-07-30T20:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
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