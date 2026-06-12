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Joe Henderson Tribute / Ignacio Santoro Quartet JASS CLUB PARIS Paris

Joe Henderson Tribute / Ignacio Santoro Quartet JASS CLUB PARIS Paris

Joe Henderson Tribute / Ignacio Santoro Quartet JASS CLUB PARIS Paris vendredi 31 juillet 2026.

Lieu : JASS CLUB PARIS

Adresse : 141 Rue de Tolbiac

Ville : 75013 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Tarif : Tarif plein : 19 EUR Tarif réduit : 15 EUR Prévente : 10 EUR

Monument de l’histoire du jazz, le saxophoniste et compositeur Joe Henderson était un véritable explorateur. D’abord figure incontournable du hard-bop chez Blue Note, il se tourne à la fin des années 60 vers une musique plus électrique et explore la scène d’avant-garde.

Sando Torsiello / saxophone ténor

Benjamin Lopez / guitare

Ignacio Santoro / contrebasse

Stéphane Chandelier / batterie

Le contrebassiste argentin Ignacio Santoro et son quartet s’emparent de l’héritage Joe Henderson et célèbrent son génie !
Le jeudi 30 juillet 2026
de 21h30 à 22h30
payant Tarif plein : 19 EUR
Tarif réduit : 15 EUR
Prévente : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-31T00:30:00+02:00
fin : 2026-07-31T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-30T21:30:00+02:00_2026-07-30T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac  75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/


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