« Jofroi » – pièce de théâtre au Moulin de Beauvert, Moulin de Beauvert – Lot. Les Genêts, Donzère

Informations pratiques

« Jofroi » – pièce de théâtre au Moulin de Beauvert Vendredi 18 septembre, 18h30 Moulin de Beauvert – Lot. Les Genêts Drôme

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Ville de Donzère invite ses habitants et visiteurs à (re)découvrir son riche patrimoine à travers un programme dense de visites guidées, spectacles, ateliers et animations, entièrement gratuit, du vendredi 18 au dimanche 20 septembre 2026. Cette édition, organisée sous l’égide du Ministère de la Culture, propose un fil rouge autour des lieux emblématiques de la commune : le Moulin de Beauvert, le Musée de Donzère, le Château et son parc, ainsi que le cœur historique du village. Les animations initialement prévues pour les Journées du Moulin début juillet ont été intégrées à ce programme des JEP.

Vendredi 18 septembre : théâtre au Moulin de Beauvert

Le coup d’envoi sera donné à 18h30 avec « Jofroi », pièce de théâtre de Marcel Pagnol adaptée par la compagnie À Tour de Rôle d’après une nouvelle de Jean Giono. Dans le cadre exceptionnel du Moulin de Beauvert, dont les ailes continueront de tourner, cette comédie provençale raconte l’histoire d’un vieux paysan prêt à tout pour sauver ses arbres. Tout public à partir de 10 ans, durée 1h20.

Moulin de Beauvert – Lot. Les Genêts Lotissement Les Genêts 26290 Donzère Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Ville de Donzère invite ses habitants et visiteurs à (re)découvrir son riche patrimoine à travers un programme dense de visites guidées, et du …

©Mille et une Scènes