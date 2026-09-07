Musée de Donzère, Musée des amis du vieux Donzère, Donzère
samedi 19 septembre 2026 · Musée des amis du vieux Donzère · Donzère
Informations pratiques
Musée de Donzère 19 et 20 septembre Musée des amis du vieux Donzère Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Ville de Donzère invite ses habitants et visiteurs à (re)découvrir son riche patrimoine à travers un programme dense de visites guidées, spectacles, ateliers et animations, entièrement gratuit, du vendredi 18 au dimanche 20 septembre 2026.
Cette édition, organisée sous l’égide du Ministère de la Culture, propose un fil rouge autour des lieux emblématiques de la commune : le Moulin de Beauvert, le Musée de Donzère, le Château et son parc, ainsi que le cœur historique du village. Les animations initialement prévues pour les Journées du Moulin début juillet ont été intégrées à ce programme des JEP.
Samedi 19 et Dimanche 20 septembre
de 14 h à 18 h : Ouverture du Musée de Donzère – 30 Grande Rue
Musée des amis du vieux Donzère 30 Grande rue 26290 Donzère Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 49 70 30 Installé dans une des rares maisons de la » grande rue » ayant gardé leurs belles façades Renaissance, le musée des « Amis du Vieux Donzère » présente l’histoire de la commune depuis ses origines jusqu’à nos jours. parking à proximité.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Ville de Donzère invite ses habitants et visiteurs à (re)découvrir son riche patrimoine à travers un programme dense de visites guidées, et 18 …
©Ville de Donzère
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