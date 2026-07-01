Johan-Barthold Jongkind, un impressionniste en Dauphiné, Place Berlioz à la Côte Saint André, La Côte-Saint-André

Informations pratiques

Johan-Barthold Jongkind, un impressionniste en Dauphiné Samedi 19 septembre, 08h30 Place Berlioz à la Côte Saint André Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Vous pourrez tout au long d’un parcours en covoiturage découvrir la vie et l’œuvre en Dauphiné de J.B.Jongkind, ami de Claude Monet. Vous apprécierez les paysages peints par l’artiste ainsi que des éléments du patrimoine local.

La production artistique de Jongkind en Dauphiné comprend essentiellement des aquarelles. Louis de Fourcaud les décrivait de la manière suivante dans la préface du catalogue de la grande vente des œuvres de Jongkind les 7 et 8 décembre 1891 à l’hôtel Drouot à Paris :

Les paysages aquarellés par Jongkind ont une largeur et une vivacité légère et forte, une instantanéité saisissante. Sa manière de peindre doit, sans nul doute, une part de sa sensibilité à sa constante, habile et débridée pratique d’aquarelliste.

Tout au long de la découverte des lutrins reproduisant autant d’aquarelles du peintre, vous apprécierez les paysages de la campagne dauphinoise que l’artiste sillonna inlassablement pour mettre sur la toile sa vision impressionniste des lieux. Depuis la gare de Châbons jusqu’à La Côte-Saint-André et Balbins, le circuit vous permettra également de découvrir des éléments variés du patrimoine local :une ferme dauphinoise du XVIIIème siècle à Châbons, les châteaux de Pupetières et de Virieu, les Halles du XIIIème siècle et le château LouisXI à La Côte-Saint-André. Enfin vos accompagnateurs évoqueront dans ces lieux le passage de personnalités célèbres.

Programme

8h30 : premier rassemblement place Berlioz à La Côte-Saint-André et départ pour Châbons en voitures particulières (covoiturage possible.)

9h : regroupement et accueil sur le parvis de la gare de Châbons. (covoiturege possible)

9h15 à 12h : parcours en voitures entre Châbons et le château de Virieu, sur les lieux des neufs lutrins de la vallée de La Bourbre.(covoiturage possible)

12h15 : pique-nique tiré des sacs à Val-de-Virieu

13h30 : départ pour La Côte-Saint-André

14h15 : rassemblement sur le parking du cimetière de La Côte-Saint-André

14h30 : déambulation à pied dans les rues de La Côte-Saint-André à la découverte des lutrins dans la ville

16h30 : retour au parking de La Côte-Saint-André et départ pour Balbins

16h45 : goûter offert par l’association à la chapelle Saint-Michel de Balbins

Place Berlioz à la Côte Saint André Place Berlioz, La Côte-Saint-André 38260 La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 06.70.71.41.78 https://www.jongkind.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06.70.71.41.78 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@jongkind.fr »}]

Journées européennes du patrimoine

© Raymond Boucher-Krégine et Guy Fournier