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John Craigie + Jobi Riccio en concert (côté Records) Supersonic Records Paris

John Craigie + Jobi Riccio en concert (côté Records) Supersonic Records Paris

John Craigie + Jobi Riccio en concert (côté Records) Supersonic Records Paris dimanche 18 octobre 2026.

Lieu : Supersonic Records

Adresse : 9 Rue Biscornet

Ville : 75012 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 18 octobre 2026

Fin : lundi 19 octobre 2026

Tarif : Billet : 23.50 EUR

Le 18 octobre, John Craigie investit le Supersonic Records avec son folk chaleureux et intimiste à l’occasion de la tournée de son nouvel album « I Swam Here », accompagné de Jobi Riccio en special guest !

Le 18 octobre, John Craigie investit le Supersonic Records avec son folk chaleureux et intimiste à l’occasion de la tournée de son nouvel album !
Le dimanche 18 octobre 2026
de 20h00 à 22h30
payant Billet : 23.50 EUR Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-18T23:00:00+02:00
fin : 2026-10-19T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-18T20:00:00+02:00_2026-10-18T22:30:00+02:00

Supersonic Records 9 Rue Biscornet  75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
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