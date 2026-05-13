John Craigie + Jobi Riccio en concert (côté Records) Supersonic Records Paris
John Craigie + Jobi Riccio en concert (côté Records) Supersonic Records Paris dimanche 18 octobre 2026.
Le 18 octobre, John Craigie investit le Supersonic Records avec son folk chaleureux et intimiste à l’occasion de la tournée de son nouvel album « I Swam Here », accompagné de Jobi Riccio en special guest !
Le 18 octobre, John Craigie investit le Supersonic Records avec son folk chaleureux et intimiste à l’occasion de la tournée de son nouvel album !
Le dimanche 18 octobre 2026
de 20h00 à 22h30
payant Billet : 23.50 EUR Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-18T23:00:00+02:00
fin : 2026-10-19T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-18T20:00:00+02:00_2026-10-18T22:30:00+02:00
Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
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