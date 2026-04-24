Jojo Bernard : Tout le monde il est Beauf Sémaphore – Espace Beaulieu Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-04 20:00 –

Gratuit : non 25 € 25 € Billetteries :semaphore-nantes.fr/programmationhttps://billetterie-surmesuresproductions.mapado.com/event/676935-jojo-bernard-tout-le-monde-il-est-beauf Tout public

One man show Après une tournée nationale à succès dans « Sa M’Sul Tro !! », l’humoriste Jojo Bernard revient sur scène dans un nouveau one-man sur le thème du voyage. C’est avec son anglais approximatif et sans avoir jamais pris l’avion auparavant, que notre petit gars du Nord est parti chercher l’inspiration en allant « trouver les plus gros beauf de la planète » lors d’un périple dans la dangereuse Australie et ses alentours. Du départ depuis son Nord natal jusqu’à sa réadaptation à la vie française, Jojo Bernard nous raconte son hilarant périple dans un format mi-sketch mi-stand up toujours aussi absurde, mais avec une nouvelle maturité qui nous rappelle qu’au final, nous sommes toujours le beauf de quelqu’un d’autre…

Sémaphore – Espace Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200

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