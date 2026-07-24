Jojo Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines
mardi 2 février 2027 · Place des Droits de l'Homme · Montceau-les-Mines
Informations pratiques
Montceau-les-Mines
Jojo
Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-02 20:30:00
fin : 2027-02-02 22:00:00
Date(s) :
2027-02-02
Comme une racine qui ancre la tradition, il est l’homme, le père, le mari, l’ancêtre… Le pilier. Celui qui porte et soutient, fort de l’amour inconditionnel qu’il diffuse sans mesure… Jojo… On ne l’éteint pas … Il ne s’efface pas. Témoin immuable du temps, il superpose minutieusement les souvenirs, scelle le passé, érigeant un mémorial familial pour la transmission et l’Histoire…Lorsqu’il disparaît, c’est un monde qui chavire… Face à l’indicible, comment Marta et Joséphine, héritières très différentes de ce héros familial, engageront le chemin de la reconstruction ? Comment trouver sa voie(x)…. Bâtir sa propre colonne… “Jojo” est un spectacle qui interroge la culture, les traditions et la transmission générationnelle. Il y est question de deuil, de consolation et de résilience. C’est une aventure esthétique qui adoucit nos souffrances et libère nos élans de vies. .
Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 10 lembarcadere@montceaulesmines.fr
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English : Jojo
L’événement Jojo Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-07-24 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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