Jolly Roger Fest J.1 Satanic Surfers + Jetsex + Mike Noegraf Tours
Jolly Roger Fest J.1 Satanic Surfers + Jetsex + Mike Noegraf Tours vendredi 19 juin 2026.
Tours
Jolly Roger Fest J.1 Satanic Surfers + Jetsex + Mike Noegraf
146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19 23:30:00
Date(s) :
2026-06-19
Satanic Surfers + Jetsex + Mike Noegraf
Satanic Surfers
(punk rock légendes • SUÈDE)
Fers de lance de la scène punk rock mélodique suédoise des années 90 avec leurs comparses de No Fun At All et Millencolin, les Satanic Surfers restent fidèles à leur adolescence dissipée.
Jetsex
(Punk Rock • Paris)
Formé en l’an de grâce 1998 dans le quartier de Montparnasse à Paris, reste peut-être le secret le mieux gardé de la scène punk européenne. Après plusieurs 7’, leur premier album ( Paris By Night ) sort en 2004 et les propulse aux quatre coins de l’Europe.
Mike Noegraf
(Folk • Lyon)
Depuis 2013, avec près de 800 concerts dans 20 pays, Mike s’est forgé une solide réputation dans la scène indé avec une folk douce, mélancolique, rythmée et émouvante. Ce subtil mélange donne une intensité rare à ses concerts. Il profite de la so 25 .
146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop
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Satanic Surfers + Jetsex + Mike Noegraf
L’événement Jolly Roger Fest J.1 Satanic Surfers + Jetsex + Mike Noegraf Tours a été mis à jour le 2026-05-07 par ADT 37
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