Tours

Jolly Roger Fest J.2 Eyehategod + The Dwarves + Goo + Patient Zéro

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 23:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Eyehategod + The Dwarves + Goo + Patient Zéro

Eyehategod

(sludge metal légendes • USA)

Faut-il encore présenter les pionniers du sludge venus de Louisianne ? Eyehategod deverse depuis 1988 sa négativité dans des dizaines de miliers d’oreilles avides de riffs poisseux à la Black Sabbath et de hargne à la Black Flag.

The Dwarves

(punk rock légendes • USA)

From San Francisco, The Dwarves auront à cœur de prendre la revenche de leur dernier passage au Bateau ivre en 1996, qui n’aura duré que 15 petites minutes…

Goo

(Power punk • UK)

Après leurs 3 passages à Tours dans le cadre de Say Cheese Aucard, les petits anglais de Goo débarquent au Bateau ivre pour une avalanche de tubes britpop ultra catchy aux influences skate punk en perspective ! 25 .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

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English :

Eyehategod + The Dwarves + Goo + Patient Zéro

L’événement Jolly Roger Fest J.2 Eyehategod + The Dwarves + Goo + Patient Zéro Tours a été mis à jour le 2026-05-07 par ADT 37