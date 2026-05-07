Jolly Roger Fest J.2 Eyehategod + The Dwarves + Goo + Patient Zéro Tours
Jolly Roger Fest J.2 Eyehategod + The Dwarves + Goo + Patient Zéro Tours samedi 20 juin 2026.
Tours
Jolly Roger Fest J.2 Eyehategod + The Dwarves + Goo + Patient Zéro
146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 23:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Eyehategod + The Dwarves + Goo + Patient Zéro
Eyehategod
(sludge metal légendes • USA)
Faut-il encore présenter les pionniers du sludge venus de Louisianne ? Eyehategod deverse depuis 1988 sa négativité dans des dizaines de miliers d’oreilles avides de riffs poisseux à la Black Sabbath et de hargne à la Black Flag.
The Dwarves
(punk rock légendes • USA)
From San Francisco, The Dwarves auront à cœur de prendre la revenche de leur dernier passage au Bateau ivre en 1996, qui n’aura duré que 15 petites minutes…
Goo
(Power punk • UK)
Après leurs 3 passages à Tours dans le cadre de Say Cheese Aucard, les petits anglais de Goo débarquent au Bateau ivre pour une avalanche de tubes britpop ultra catchy aux influences skate punk en perspective ! 25 .
146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop
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English :
Eyehategod + The Dwarves + Goo + Patient Zéro
L’événement Jolly Roger Fest J.2 Eyehategod + The Dwarves + Goo + Patient Zéro Tours a été mis à jour le 2026-05-07 par ADT 37
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