Jonathan Fournel Thionville

Informations pratiques

Thionville

Jonathan Fournel

8 place Marie-Louise Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

16

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2027-03-21 17:00:00

fin : 2027-03-21 20:00:00

Date(s) :

2027-03-21

Jonathan Fournel est révélé sur la scène internationale en remportant le très prestigieux Grand Prix International Reine Elisabeth-Prix de la Reine Mathilde au printemps 2021. Jonathan commence le piano à 7 ans dans sa ville natale de Sarreguemines dans l’Est de la France avant d’être admis à la Musikhochschule de Saarbrücken en Allemagne où il étudie sous la direction des professeurs Robert Leonardy et Jean Micault. Il intègre à 16 ans le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Il est l’invité de célèbres festivals et salles à travers le monde parmi lesquels le Concertgebouw d’Amsterdam, le Gewandhaus de Leipzig, l’Elbphilharmonie de Hambourg, le Rheingau Musik Festival, le Konzerthaus de Vienne, la Philharmonie de Paris, le Théâtre des Champs-Élysées.Tout public

16 .

8 place Marie-Louise Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 70 adagio@mairie-thionville.fr

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English :

Jonathan Fournel burst onto the international scene by winning the highly prestigious Queen Elisabeth International Grand Prix—Queen Mathilde Prize in the spring of 2021. Jonathan began playing the piano at age 7 in his hometown of Sarreguemines in eastern France before being admitted to the Musikhochschule in Saarbrücken, Germany, where he studied under professors Robert Leonardy and Jean Micault. At age 16, he enrolled at the Conservatoire National Supérieur de Musique in Paris. He has been invited to perform at renowned festivals and venues around the world, including the Concertgebouw in Amsterdam, the Gewandhaus in Leipzig, the Elbphilharmonie in Hamburg, the Rheingau Musik Festival, the Vienna Konzerthaus, the Philharmonie de Paris, and the Théâtre des Champs-Élysées.

L’événement Jonathan Fournel Thionville a été mis à jour le 2026-07-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME